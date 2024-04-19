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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:11

Re: Акордбанк

Дякую всім , що нагадали.
IDAN
 
Повідомлень: 284
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:34

  drug_xl написав:Мені ці телепні також закрили доларову картку (декілька соток було!). Аж місяць неактивності був

:shock: шото новое
flysoulfly
 
Повідомлень: 4691
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:50

flysoulfly а вы у себя проверьте )
у моих всех закрыли, отмазка детская - нет операций по карте (не по счету) более 3х месяцев )
Кассандра
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Повідомлень: 1450
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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  #<1 ... 187188189190
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