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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:11
Re: Акордбанк
Дякую всім , що нагадали.
Додано: Чет 18 кві, 2024 20:34
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:50
flysoulfly а вы у себя проверьте )
у моих всех закрыли, отмазка детская - нет операций по карте (не по счету) более 3х месяцев )
Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52
По кешбеку Товары для дома и сада - 20%
mcc 780, 5193, 5261, 5712, 5719
Кто пробовал? Где-то реально попадаются?
Аврора, JYSK..?
Додано: Пон 22 кві, 2024 07:35
Re: Акордбанк
Юск в променада центре подходит
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