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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:11
Дякую всім , що нагадали.
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IDAN
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:34
drug_xl написав:
Мені ці телепні також закрили доларову картку
(декілька соток було!). Аж місяць неактивності був
шото новое
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flysoulfly
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:50
flysoulfly а вы у себя проверьте )
у моих всех закрыли, отмазка детская - нет операций по карте (не по счету) более 3х месяцев )
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Кассандра
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Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52
По кешбеку Товары для дома и сада - 20%
mcc 780, 5193, 5261, 5712, 5719
Кто пробовал? Где-то реально попадаются?
Аврора, JYSK..?
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emeta
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Додано: Пон 22 кві, 2024 07:35
Юск в променада центре подходит
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:27
Кассандра написав:flysoulfly
а вы у себя проверьте )
у моих всех закрыли, отмазка детская - нет операций по карте (не по счету) более 3х месяцев )
спасибо, пересмотрел
действительно, часть виртуальных карт закрыта. Такие выбрыки есть в тарифах? Странно... теперь открывать карты новые
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flysoulfly
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:54
flysoulfly написав:
Такие выбрыки есть в тарифах?
Спочатку був азарт. Першими почали каруселі крутити.
Рапортували про збільшення кліентської бази, вдвічі, втричі.
Щось собі очікували..... нема виправдання. Мертві душі.
Рубанули з плеча, так зараз модно - головне показати НБУ свою рішучість у боротьбі.
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Goodman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:22
emeta написав:
По кешбеку Товары для дома и сада - 20%
mcc 780, 5193, 5261, 5712, 5719
Кто пробовал? Где-то реально попадаются?
Аврора, JYSK..?
Враховуйте, що кешбек 50 грн максимум з 1 покупки.
drug_xl написав:
Мені ці телепні також закрили доларову картку
Також закрили доларові віртуалки, хоча буквально на днях потрохи міняв $, коли прийом був 39,8-39,85. А то і так тяжко було нормальні купюри отримати.
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Ой+
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