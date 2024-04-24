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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

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Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:11

Re: Акордбанк

Дякую всім , що нагадали.
IDAN
 
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Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:34

  drug_xl написав:Мені ці телепні також закрили доларову картку (декілька соток було!). Аж місяць неактивності був

:shock: шото новое
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:50

flysoulfly а вы у себя проверьте )
у моих всех закрыли, отмазка детская - нет операций по карте (не по счету) более 3х месяцев )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52

По кешбеку Товары для дома и сада - 20%
mcc 780, 5193, 5261, 5712, 5719
Кто пробовал? Где-то реально попадаются?
Аврора, JYSK..?
emeta
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Повідомлень: 2827
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 07:35

Re: Акордбанк

Юск в променада центре подходит
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:27

  Кассандра написав:flysoulfly а вы у себя проверьте )
у моих всех закрыли, отмазка детская - нет операций по карте (не по счету) более 3х месяцев )
спасибо, пересмотрел :( действительно, часть виртуальных карт закрыта. Такие выбрыки есть в тарифах? Странно... теперь открывать карты новые
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:54

Re: Акордбанк

  flysoulfly написав:Такие выбрыки есть в тарифах?

Спочатку був азарт. Першими почали каруселі крутити.
Рапортували про збільшення кліентської бази, вдвічі, втричі.
Щось собі очікували..... нема виправдання. Мертві душі.
Рубанули з плеча, так зараз модно - головне показати НБУ свою рішучість у боротьбі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:22

  emeta написав:По кешбеку Товары для дома и сада - 20%
mcc 780, 5193, 5261, 5712, 5719
Кто пробовал? Где-то реально попадаются?
Аврора, JYSK..?

Враховуйте, що кешбек 50 грн максимум з 1 покупки.
  drug_xl написав:Мені ці телепні також закрили доларову картку

Також закрили доларові віртуалки, хоча буквально на днях потрохи міняв $, коли прийом був 39,8-39,85. А то і так тяжко було нормальні купюри отримати.
Ой+
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  #<1 ... 187188189190
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