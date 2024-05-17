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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:34

Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...
mogicanin1986
 
Повідомлень: 309
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 188189190191
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