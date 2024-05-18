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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:34
Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...
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mogicanin1986
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:44
mogicanin1986 написав:
Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...
Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
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1finanсier
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:39
1finanсier написав:
Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
раньше была карусель и действительно выдавали мотлохом или 96года. Может карусель уже не интересна и у них появились новенькие? Ведь до карусели были хорошие купюры.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 18 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 тра, 2024 17:04
Кто получал доллары в пианино, какими купюрами выдают?
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deneg net
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Додано: Суб 18 тра, 2024 18:52
deneg net написав:
Кто получал доллары в пианино, какими купюрами выдают?
Одеса , тільки 2003 та 2006 якщо 100, від 2009 якщо 50.
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sens
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