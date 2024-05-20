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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

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Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:34

Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:44

  mogicanin1986 написав:Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...

Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:39

Re: Акордбанк

  1finanсier написав:Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
раньше была карусель и действительно выдавали мотлохом или 96года. Может карусель уже не интересна и у них появились новенькие? Ведь до карусели были хорошие купюры.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 18 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:04

Кто получал доллары в пианино, какими купюрами выдают?
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:52

  deneg net написав:Кто получал доллары в пианино, какими купюрами выдают?

Одеса , тільки 2003 та 2006 якщо 100, від 2009 якщо 50.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:46

Re: Акордбанк

выдавали мотлохом месяц назад. сказал давайте любыми, но при условии что если терминал привата за углом не возьмет, то принесу назад. одну купюру вернул на карту обратно. а в привате получил синими с номерами подряд.
andreyiskra
 
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