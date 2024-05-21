|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:34
Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 тра, 2024 10:44
mogicanin1986 написав:
Як наразі з видачею долара у відділеннях? Підтримка стверджує що проблем немає, але...
Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 тра, 2024 12:39
1finanсier написав:
Проблем немає, тому що половина там - такої якості, що обмінки їх не беруть
раньше была карусель и действительно выдавали мотлохом или 96года. Может карусель уже не интересна и у них появились новенькие? Ведь до карусели были хорошие купюры.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 18 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7969
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 тра, 2024 17:04
Кто получал доллары в пианино, какими купюрами выдают?
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3162
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 тра, 2024 18:52
deneg net написав:
Кто получал доллары в пианино, какими купюрами выдают?
Одеса , тільки 2003 та 2006 якщо 100, від 2009 якщо 50.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16771
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:46
выдавали мотлохом месяц назад. сказал давайте любыми, но при условии что если терминал привата за углом не возьмет, то принесу назад. одну купюру вернул на карту обратно. а в привате получил синими с номерами подряд.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1420
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:15
andreyiskra написав:
выдавали мотлохом месяц назад
с осени тут распространялась лжетеория, шо банк "лояльным клиентам" выдаст только синими.
Вы не лояльный.
(Мы тоже, видимо
).
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:08
flysoulfly написав: andreyiskra написав:
выдавали мотлохом месяц назад
с осени тут распространялась лжетеория, шо банк "лояльным клиентам" выдаст только синими.
Вы не лояльный.
(Мы тоже, видимо
).
Лояльність потрібно 3 місяці заробляти
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:32
Boundless написав: flysoulfly написав: andreyiskra написав:
выдавали мотлохом месяц назад
с осени тут распространялась лжетеория, шо банк "лояльным клиентам" выдаст только синими.
Вы не лояльный.
(Мы тоже, видимо
).
Лояльність потрібно 3 місяці
заробляти
неа, мне там с прошлого лета именно это ни разу
не помогло. Хотя до того как раз был их клиент огого сколько лет.
с каждого 3-мес.депо мне и выдавали $шопопало,
но демонстративно сердечно-"понимающе" так, да, ходи-жди синие хоть каждый день.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:38
Именно в вашем родном отд-и?
От гаады!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5394
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1035 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|