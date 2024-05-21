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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:49
Amethyst написав:
Именно в вашем родном отд-и?
ну да
а шо такое? а если я своими просьбами про синие мешаю самостоятельному карусельному бизнесу отделения - ну и кому она там до какого места та клиентская "лояльность"
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