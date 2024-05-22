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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
52%
16
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:49

  Amethyst написав:Именно в вашем родном отд-и?
ну да
а шо такое? а если я своими просьбами про синие мешаю самостоятельному карусельному бизнесу отделения - ну и кому она там до какого места та клиентская "лояльность"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:10

Re: Акордбанк

Хтос проходив ? Акорд взагалі, чи може фішинг? https://bit.ly/4d4S8ar
1finanсier
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Повідомлень: 890
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  #<1 ... 189190191192
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