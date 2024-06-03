15,5 % це на 3 місяця і для нових клієнтів, а так 13,75 щомісяця на 3 -12 місяців термін....."Мой дальний берег детства, Где звучит Аккордеон".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24
А не треба зачаровуватись, то не буде і розчарувань. Розчарування пов'язані з курсом чи з дохідністю?
Є ще можливість в ОВДП заходити під співставимі %.
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