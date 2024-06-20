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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23

  flysoulfly написав:15.5% "нові" :(
Давно они так занизили ставку?
Если Юнех что-то % поднимает с 03.06. - мож и эти опомнятся

15,5 % це на 3 місяця і для нових клієнтів, а так 13,75 щомісяця на 3 -12 місяців термін....."Мой дальний берег детства, Где звучит Аккордеон".
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24

  Goodman написав:
  Amethyst написав:У мене залишилися тута ЩомісДох під 17.25% з безлім поповненням до середини вересня

з другої половини вересня буде повне розчарування ....

А не треба зачаровуватись, то не буде і розчарувань. Розчарування пов'язані з курсом чи з дохідністю?
Є ще можливість в ОВДП заходити під співставимі %, але якщо брати в Дії, то червневі уже сумнівно для чого, а тоді найближчі до 20.11.24 тільки сенс торгував ще зранку, а зараз і їх підмели.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:31

  flysoulfly написав:15.5% "нові" :(
Давно они так занизили ставку?
Если Юнех что-то % поднимает с 03.06. - мож и эти опомнятся

Не очень Юнех поднял... :(
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  #<1 ... 190191192193
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