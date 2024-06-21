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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23
flysoulfly написав:
15.5% "нові"
Давно они так занизили ставку?
Если Юнех что-то % поднимает с 03.06. - мож и эти опомнятся
15,5 % це на 3 місяця і для нових клієнтів, а так 13,75 щомісяця на 3 -12 місяців термін....."Мой дальний берег детства, Где звучит Аккордеон".
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24
Goodman написав: Amethyst написав:
У мене залишилися тута ЩомісДох під 17.25% з безлім поповненням до середини вересня
з другої половини вересня буде повне розчарування ....
А не треба зачаровуватись, то не буде і розчарувань. Розчарування пов'язані з курсом чи з дохідністю?
Є ще можливість в ОВДП заходити під співставимі %, але якщо брати в Дії, то червневі уже сумнівно для чого, а тоді найближчі до 20.11.24 тільки сенс торгував ще зранку, а зараз і їх підмели.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:31
flysoulfly написав:
15.5% "нові"
Давно они так занизили ставку?
Если Юнех что-то % поднимает с 03.06. - мож и эти опомнятся
Не очень Юнех поднял...
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:40
Снимал чегодня старое конвертдепо Моно через Аккорд в Кропивницком.
В принципе притензий нет. Пока оформляли документы на открытие счета, чтоб снять у них баксы - теревенькали.
15,5% годовых у них на гривну от 3-х месяцев
и ОВДП с погашением в январе 2025 под 19%
Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:11
dimo_0n написав:
Снимал чегодня старое конвертдепо Моно через Аккорд в Кропивницком.
В принципе притензий нет. Пока оформляли документы на открытие счета, чтоб снять у них баксы - теревенькали. 15,5%
годовых у них на гривну от 3-х месяцев
и ОВДП с погашением в январе 2025 под 19%
Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.
Маловато будет...
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