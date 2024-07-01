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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23

  flysoulfly написав:15.5% "нові" :(
Давно они так занизили ставку?
Если Юнех что-то % поднимает с 03.06. - мож и эти опомнятся

15,5 % це на 3 місяця і для нових клієнтів, а так 13,75 щомісяця на 3 -12 місяців термін....."Мой дальний берег детства, Где звучит Аккордеон".
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24

  Goodman написав:
  Amethyst написав:У мене залишилися тута ЩомісДох під 17.25% з безлім поповненням до середини вересня

з другої половини вересня буде повне розчарування ....

А не треба зачаровуватись, то не буде і розчарувань. Розчарування пов'язані з курсом чи з дохідністю?
Є ще можливість в ОВДП заходити під співставимі %, але якщо брати в Дії, то червневі уже сумнівно для чого, а тоді найближчі до 20.11.24 тільки сенс торгував ще зранку, а зараз і їх підмели.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:31

  flysoulfly написав:15.5% "нові" :(
Давно они так занизили ставку?
Если Юнех что-то % поднимает с 03.06. - мож и эти опомнятся

Не очень Юнех поднял... :(
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:40

Re: Акордбанк

Снимал чегодня старое конвертдепо Моно через Аккорд в Кропивницком.
В принципе притензий нет. Пока оформляли документы на открытие счета, чтоб снять у них баксы - теревенькали.
15,5% годовых у них на гривну от 3-х месяцев
и ОВДП с погашением в январе 2025 под 19%

Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:11

  dimo_0n написав:Снимал чегодня старое конвертдепо Моно через Аккорд в Кропивницком.
В принципе притензий нет. Пока оформляли документы на открытие счета, чтоб снять у них баксы - теревенькали.
15,5% годовых у них на гривну от 3-х месяцев
и ОВДП с погашением в январе 2025 под 19%

Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.

Маловато будет...
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:57

Re: Акордбанк

  nord написав:Маловато будет...

Ну да, это я так, промежсловом разузнал.
В целом из гривны утекаю в доляр\ойро\акции
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:49

Re: Акордбанк

При спробі P2P переказу з Найкращої за межі банку мобільний застосунок каже, що буде знята комісія. Перечитав заново тарифи, ніби нічого не змінилось і має бути без комісії до 100К:
https://accordbank.com.ua/docs/retail/i ... kartka.pdf
В чому проблема?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:26

Rebel

ваш лінк веде на "Приватна картка"
це точно найкраща?


---
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf

2 Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів ПуАТ
«КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власник коштів до 100 тис. грн. на місяць на рунки інших банків за номером картки (P2P) - це накопичувальна сума переказів на рахунки інших банків за номером картки за поточний календарний
місяць, здійснених засобами системи Інтернет-Банкінг та/або через інші сервіси, по усіх КР клієнта, що обслуговуються відповідно до Тарифів по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
в рамках продукту "Найкраща картка";


може таки слали більше 100К в червні?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 07:51

Re: Акордбанк

  greenozon написав:це точно найкраща?

в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 08:57

Підкажіть, будь ласка, категорії кешбеку на липень.
Раніше було у Фейсбуці, але цього разу не знайшов.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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