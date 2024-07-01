15,5 % це на 3 місяця і для нових клієнтів, а так 13,75 щомісяця на 3 -12 місяців термін....."Мой дальний берег детства, Где звучит Аккордеон".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:23
Додано: Пон 03 чер, 2024 09:24
А не треба зачаровуватись, то не буде і розчарувань. Розчарування пов'язані з курсом чи з дохідністю?
Є ще можливість в ОВДП заходити під співставимі %, але якщо брати в Дії, то червневі уже сумнівно для чого, а тоді найближчі до 20.11.24 тільки сенс торгував ще зранку, а зараз і їх підмели.
Додано: Чет 20 чер, 2024 18:31
Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:40
Re: Акордбанк
Снимал чегодня старое конвертдепо Моно через Аккорд в Кропивницком.
В принципе притензий нет. Пока оформляли документы на открытие счета, чтоб снять у них баксы - теревенькали.
15,5% годовых у них на гривну от 3-х месяцев
и ОВДП с погашением в январе 2025 под 19%
Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:11
Маловато будет...
Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:57
Re: Акордбанк
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:49
Re: Акордбанк
При спробі P2P переказу з Найкращої за межі банку мобільний застосунок каже, що буде знята комісія. Перечитав заново тарифи, ніби нічого не змінилось і має бути без комісії до 100К:
В чому проблема?
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:26
Rebel
ваш лінк веде на "Приватна картка"
це точно найкраща?
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2 Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів ПуАТ
«КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власник коштів до 100 тис. грн. на місяць на рунки інших банків за номером картки (P2P) - це накопичувальна сума переказів на рахунки інших банків за номером картки за поточний календарний
місяць, здійснених засобами системи Інтернет-Банкінг та/або через інші сервіси, по усіх КР клієнта, що обслуговуються відповідно до Тарифів по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
в рамках продукту "Найкраща картка";
може таки слали більше 100К в червні?
Додано: Пон 01 лип, 2024 07:51
Re: Акордбанк
Додано: Пон 01 лип, 2024 08:57
Підкажіть, будь ласка, категорії кешбеку на липень.
Раніше було у Фейсбуці, але цього разу не знайшов.
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