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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:15
ShtormK
Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
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Amid
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:22
Amid написав:ShtormK
Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
Щиро дякую!
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ShtormK
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:45
Goodman написав: greenozon написав:
це точно найкраща?
в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.
"покращення" ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 лип, 2024 12:27
flysoulfly написав: Goodman написав: greenozon написав:
це точно найкраща?
в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.
"покращення" ?
Не знімає в застосунку комісії - знімав 6777,66 з ощадного і переводив собі на глобус плюс
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