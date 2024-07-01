ShtormK
Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:15
ShtormK
Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:22
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:45
Додано: Пон 01 лип, 2024 12:27
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:07
Кешбек
В цьому місяці рояль дав вибрати 3 категорії замість 2, але кудись зник кешбек 0.5% на все. У всіх так? Чи це персональна пропозиція)
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:31
охрана отмена ... напевно тому, що понеділок
зразу зняв з більного і хотів перекидати, того і коміс
наразі гроші вилежані , на часах 15-30 - перекинув з 0 комісом
все працює як було .
такий собі "поточний календарний місяць!.
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