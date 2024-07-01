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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:15

ShtormK

Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
Amid
 
Повідомлень: 1843
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:22

  Amid написав:ShtormK

Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%

Щиро дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:45

  Goodman написав:
  greenozon написав:це точно найкраща?

в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.

"покращення" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:27

  flysoulfly написав:
  Goodman написав:
  greenozon написав:це точно найкраща?

в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.

"покращення" ?

Не знімає в застосунку комісії - знімав 6777,66 з ощадного і переводив собі на глобус плюс
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:07

Кешбек

В цьому місяці рояль дав вибрати 3 категорії замість 2, але кудись зник кешбек 0.5% на все. У всіх так? Чи це персональна пропозиція)
Housane
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:31

  flysoulfly написав:
  Goodman написав:
  greenozon написав:це точно найкраща?

в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.

"покращення" ?


охрана отмена ... напевно тому, що понеділок
зразу зняв з більного і хотів перекидати, того і коміс
наразі гроші вилежані , на часах 15-30 - перекинув з 0 комісом
все працює як було .
такий собі "поточний календарний місяць!.
Goodman
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