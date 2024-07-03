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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:15
ShtormK
Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
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Amid
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:22
Amid написав:ShtormK
Товари для дому та саду - 20%
Кіно та театри - 10%
Кафе та ресторани - 3%
Аптеки - 2%
АЗС - 2%
Щиро дякую!
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ShtormK
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:45
Goodman написав: greenozon написав:
це точно найкраща?
в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.
"покращення" ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 лип, 2024 12:27
flysoulfly написав: Goodman написав: greenozon написав:
це точно найкраща?
в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.
"покращення" ?
Не знімає в застосунку комісії - знімав 6777,66 з ощадного і переводив собі на глобус плюс
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sens
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:07
В цьому місяці рояль дав вибрати 3 категорії замість 2, але кудись зник кешбек 0.5% на все. У всіх так? Чи це персональна пропозиція)
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Housane
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:31
flysoulfly написав: Goodman написав: greenozon написав:
це точно найкраща?
в мене теж, щось почалося.
на дворі 1 липня, а за переказ на карту іншого банку хоче комісію.
останній переказ був 02-06.
"покращення" ?
охрана отмена ... напевно тому, що понеділок
зразу зняв з більного і хотів перекидати, того і коміс
наразі гроші вилежані , на часах 15-30 - перекинув з 0 комісом
все працює як було .
такий собі "поточний календарний місяць!.
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Goodman
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Додано: Пон 01 лип, 2024 19:01
Housane написав:
В цьому місяці рояль дав вибрати 3 категорії замість 2, але кудись зник кешбек 0.5% на все. У всіх так? Чи це персональна пропозиція)
«Акордбанк» змінив правила нарахування кешбеку
З 1 липня клієнти-власники «Найкращої картки» з кредитним лімітом від 1 000₴ зможуть обирати три категорії підвищеного кешбеку, замість двох. По-друге, Банк скасовує нарахування стандартного 0.5%-кешбеку. Нагадаємо, стандартний кешбек нараховувався за операції, які не входили в категорії підвищеного кешбеку.
З телеграм каналу TAB Finance
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Додано: Сер 03 лип, 2024 10:46
Goodman написав:
все працює як було .
Повідомлення писав в суботу, в неділю пробував знову перекинути (гроші, зняті на картку в суботу), і знову вимагало комісію. Здається, раніше такого не було.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 11:23
Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці
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sens
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:46
sens написав:
Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці
З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.
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lloydbanksua
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