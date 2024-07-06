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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2024 16:13
lloydbanksua написав: sens написав:
Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці
З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:13
sens написав: lloydbanksua написав: sens написав:
Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці
З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум
Выбирайте.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:42
Укркапітал - 16,5
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Nona9
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Додано: Сер 03 лип, 2024 18:07
lloydbanksua написав: sens написав:
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sens написав:
Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці
З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум
Выбирайте.[/quote]
Приберіть умову в кінці строку та або 2500000 і вище і залишається пшик
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sens
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Додано: Сер 03 лип, 2024 19:28
sens ви сказали навести приклади, а це друге питання, коли відсотки.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 23:25
Nona9 написав:
Укркапітал - 16,5
Чомусь самий цікавий не попав в список...
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nord
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Додано: Суб 06 лип, 2024 06:05
lloydbanksua написав:sens
ви сказали навести приклади, а це друге питання, коли відсотки.
Читайте назву теми, по-друге, в Аккорд вклад Нові Гроші з ПОМІСЯЧНОЮ виплатою та НЕ ЗАЛЕЖИТЬ від суми вкладу - тому заперечення доречне. Дякую.
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sens
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Додано: Суб 06 лип, 2024 06:07
nord написав: Nona9 написав:
Укркапітал - 16,5
Чомусь самий цікавий не попав в список...
Згоден,його поповнив в межах суми фінмону.
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sens
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