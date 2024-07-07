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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:13

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.

Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:13

  sens написав:
  lloydbanksua написав:
  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.

Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?

Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум

Выбирайте.
lloydbanksua
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Укркапітал - 16,5
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:07

  lloydbanksua написав:
  sens написав:ua"]
  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , йдосі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.

Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?

Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум

Выбирайте.[/quote]

Приберіть умову в кінці строку та або 2500000 і вище і залишається пшик
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:28

sens ви сказали навести приклади, а це друге питання, коли відсотки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 23:25

  Nona9 написав:Укркапітал - 16,5

Чомусь самий цікавий не попав в список...
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 06:05

  lloydbanksua написав:sens ви сказали навести приклади, а це друге питання, коли відсотки.

Читайте назву теми, по-друге, в Аккорд вклад Нові Гроші з ПОМІСЯЧНОЮ виплатою та НЕ ЗАЛЕЖИТЬ від суми вкладу - тому заперечення доречне. Дякую.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 06:07

  nord написав:
  Nona9 написав:Укркапітал - 16,5

Чомусь самий цікавий не попав в список...

Згоден,його поповнив в межах суми фінмону.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 18:25

  sens написав:
  nord написав:
  Nona9 написав:Укркапітал - 16,5

Чомусь самий цікавий не попав в список...

Згоден,його поповнив в межах суми фінмону.

В межах суми фінмону це скільки?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 18:37

Re: Акордбанк

  nord написав:В межах суми фінмону це скільки?
Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс :mrgreen:
Amethyst
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