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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 193194195196 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 4 5 32 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 3 2- Погане. Некомпетентне. 6% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 16 Всього голосів : 32 Додано: Нед 07 лип, 2024 19:28 Amethyst написав: nord написав: В межах суми фінмону це скільки? В межах суми фінмону це скільки? Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс

Я вже не вписався... Я вже не вписався... nord Повідомлень: 459 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2024 20:21 nord написав: Amethyst написав: nord написав: В межах суми фінмону це скільки? В межах суми фінмону це скільки? Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс

Я вже не вписався... Я вже не вписався...

Ну мона розширити джерела надходження коштів: з/п дружини і інш. родичів (тещі!), може хату продали 2..3 роки тому, може по заповіту пару мульонів капнуло Ну мона розширити джерела надходження коштів: з/п дружини і інш. родичів (тещі!), може хату продали 2..3 роки тому, може по заповіту пару мульонів капнуло Amethyst

Повідомлень: 5530 З нами з: 05.05.21 Подякував: 416 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 02:27 sens написав: Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , й досі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , й досі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.[/quote]

Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]

Пиреус 15%

Изи 16%

Рада 16%

Агропросперис 15%

Альянс 15%

Клиринговый Дом 15%

Юнекс 15.5%

Прокредит 15% от 50к

Skybank 15% от 250к

КИБ 14+1% при наличии пакета платинум



Выбирайте.[/quote]



Кредитвестбанк 16% - 3 міс..

Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс. З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.[/quote]Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]Пиреус 15%Изи 16%Рада 16%Агропросперис 15%Альянс 15%Клиринговый Дом 15%Юнекс 15.5%Прокредит 15% от 50кSkybank 15% от 250кКИБ 14+1% при наличии пакета платинумВыбирайте.[/quote]Кредитвестбанк 16% - 3 міс..Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс. nord Повідомлень: 459 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 193194195196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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