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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2024 19:28
Додано: Нед 07 лип, 2024 20:21
Ну мона розширити джерела надходження коштів: з/п дружини і інш. родичів (тещі!), може хату продали 2..3 роки тому, може по заповіту пару мульонів капнуло
Додано: Сер 17 лип, 2024 02:27
З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.[/quote]
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум
Выбирайте.[/quote]
Кредитвестбанк 16% - 3 міс..
Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс.
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:54
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум
Выбирайте.[/quote]
Кредитвестбанк 16% - 3 міс..
Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс.
/quote]
Вже 12%.
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