RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:28

  Amethyst написав:
  nord написав:В межах суми фінмону це скільки?
Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс :mrgreen:

Я вже не вписався... :cry:
nord
 
Повідомлень: 464
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 20:21

  nord написав:
  Amethyst написав:
  nord написав:В межах суми фінмону це скільки?
Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс :mrgreen:

Я вже не вписався... :cry:

Ну мона розширити джерела надходження коштів: з/п дружини і інш. родичів (тещі!), може хату продали 2..3 роки тому, може по заповіту пару мульонів капнуло :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 05.05.21
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 02:27

  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , й досі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.[/quote]
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум

Выбирайте.[/quote]

Кредитвестбанк 16% - 3 міс..
Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс.
nord
 
Повідомлень: 464
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:54

  nord написав:
  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , й досі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.

Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум

Выбирайте.[/quote]

Кредитвестбанк 16% - 3 міс..
Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс.
/quote]
Вже 12%. :roll:
nord
 
Повідомлень: 464
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 08:21

Re: Акордбанк

Кешбек для школи:
Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6828
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Sense Bank і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.