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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:28

  Amethyst написав:
  nord написав:В межах суми фінмону це скільки?
Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс :mrgreen:

Я вже не вписався... :cry:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 20:21

  nord написав:
  Amethyst написав:
  nord написав:В межах суми фінмону це скільки?
Це 3..6 з/п, що вказані в Анкеті і, краще, не більше 400К/міс :mrgreen:

Я вже не вписався... :cry:

Ну мона розширити джерела надходження коштів: з/п дружини і інш. родичів (тещі!), може хату продали 2..3 роки тому, може по заповіту пару мульонів капнуло :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 02:27

  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , й досі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.[/quote]
Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум

Выбирайте.[/quote]

Кредитвестбанк 16% - 3 міс..
Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:54

  nord написав:
  sens написав:Забирав 100 в квітні,100 в травні,100 в червні , й досі просить 200000 щоб додаткові кошти стали під 15,5% на 3 місяці

З їх приколами вже і не хочеться заморочуватися, тому що 15% вже стандарт став у БСУ.

Напишіть хоча б 10 таких банків на строк 3 місяців наприклад?[/quote]
Пиреус 15%
Изи 16%
Рада 16%
Агропросперис 15%
Альянс 15%
Клиринговый Дом 15%
Юнекс 15.5%
Прокредит 15% от 50к
Skybank 15% от 250к
КИБ 14+1% при наличии пакета платинум

Выбирайте.[/quote]

Кредитвестбанк 16% - 3 міс..
Український банк реконструкції та розвитку 15.5% - 3 міс.
/quote]
Вже 12%. :roll:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 08:21

Re: Акордбанк

Кешбек для школи:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:18

Re: Акордбанк

upd:Запрацювало.
А в Акорді можна стати клієнтом віддалено за допомогою додатку (щоб відкрити віртуальні гривневу і доларову картки)?
Я скачав їх додаток, авторизувався через дію, потім заповнив анкету і додток пише, що зараз в них не працює доступ до якихось реєстрів і пропонує спробувати пізніше.
Варто пробувати чи воно взагалі віддалено не працює зараз?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:53

Re: Акордбанк

foxluck, я ставав клієнтом у відділенні, але треба було актуалізувати свої дані. Підтримка видалила обліковий запис і процес був схожий, як реєстрація нового клієнта -- усе вийшло. Тому спробуй через деякий час.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 07:15

Re: Акордбанк

Скучно на гілці. В моєму райцентрі у відділення голий клієнт прибіг - незрозуміло якого обслуговування хотів, чи щоб борги списали? https://kl.informator.ua/2024/08/22/u-c ... go-biguna/
Новий кешбек з упором на культурний розвиток:
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