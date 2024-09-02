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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
16
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:09

  Andrey2512 написав:Ох и духари працюють в банку. Хочу закрити рахунок, то зв'язку немає, то ще щось... Подзвонив на гарячку, а мені видали: рахунок закривається тільки в тому відділенні, де й відкривався )))

Заяву пишите в будь-якому,її направлять сканом на умовно Ваше
sens
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  #<1 ... 194195196197
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