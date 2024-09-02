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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:09
Andrey2512 написав:
Ох и духари працюють в банку. Хочу закрити рахунок, то зв'язку немає, то ще щось... Подзвонив на гарячку, а мені видали: рахунок закривається тільки в тому відділенні, де й відкривався )))
Заяву пишите в будь-якому,її направлять сканом на умовно Ваше
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