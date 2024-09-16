RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:09

  Andrey2512 написав:Ох и духари працюють в банку. Хочу закрити рахунок, то зв'язку немає, то ще щось... Подзвонив на гарячку, а мені видали: рахунок закривається тільки в тому відділенні, де й відкривався )))

Заяву пишите в будь-якому,її направлять сканом на умовно Ваше
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17723
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:10

Приложение тормозит,поддержка говорит про какую-то проблему с 14 андроидом и советует воспользоваться веб версией.
THB
 
Повідомлень: 966
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 21:03

  Andrey2512 написав:Ох и духари працюють в банку. Хочу закрити рахунок, то зв'язку немає, то ще щось... Подзвонив на гарячку, а мені видали: рахунок закривається тільки в тому відділенні, де й відкривався )))
картковий валютний?
поточний?
А нашо закривати? - комісіями "в мінус" , начебто, не загонять. Чи я чогось не знаю?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 22:33

Re: Акордбанк

  THB написав:то проблему с 14 андроидо


а якщо Android 15 ?
greenozon
 
Повідомлень: 16571
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:18

Якась тупня від Роялю

Закінчився депо під 200К.
Як завжди планував 100К вивести зі своєї картки, а 100К переказати дружині всередені банку і далі теж на вихід.
Ага-агаа. Банка дозволила перевести дружині тільки 50К і сказала, що у банці діють обмеження на 150К/міс для ЗАГАЛЬНОГО переказу... Навіть за гроші не хочуть переказати +50К дружині... Але можуть вивести з коміс оті 50К на іншій банк...
для підвищення ліміту на вивід (до 200к) потрібна якась заява, її будуть розглядати і щось приймати якесь рішення. Що це таке :roll: :roll:
Де ті обмеження вказані на сайті я не знайшов...
Може там вже ВА вводять?!! :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5716
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:33

Amethyst
Було таке. При перерозміщенні на іншу особу, 100к через касу, ще стільки р2р після погодження заявки ~ 15хв. Але це за лояльність
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 31.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:35

  valya написав:Amethyst
Було таке. При перерозміщенні на іншу особу, 100к через касу, ще стільки р2р після погодження заявки ~ 15хв. Але це за лояльність
А яка це лояльність? Я з такими кульбітами сюди не прийду більше 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5716
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:36

  Amethyst написав:
  valya написав:Amethyst
Було таке. При перерозміщенні на іншу особу, 100к через касу, ще стільки р2р після погодження заявки ~ 15хв. Але це за лояльність
А яка це лояльність? Я з такими кульбітами сюди не прийду більше 8) :lol:
нові гроші по іншому не вийде
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17723
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:41

  sens написав:
  Amethyst написав:
  valya написав:Amethyst
Було таке. При перерозміщенні на іншу особу, 100к через касу, ще стільки р2р після погодження заявки ~ 15хв. Але це за лояльність
А яка це лояльність? Я з такими кульбітами сюди не прийду більше 8) :lol:
нові гроші по іншому не вийде

Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло :wink:
Але ж у них і Тарифах вказано, що внутрібанк -- БЕЗ обмежень. А реально -- геморр з п'ятниці. Див. https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... limity.rar

Якось тупо :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5716
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 194195196197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Vatsyk і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3507)
16.09.2024 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.