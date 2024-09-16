Заяву пишите в будь-якому,її направлять сканом на умовно Ваше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:09
Додано: Вів 03 вер, 2024 18:10
Приложение тормозит,поддержка говорит про какую-то проблему с 14 андроидом и советует воспользоваться веб версией.
Додано: Сер 04 вер, 2024 21:03
картковий валютний?
поточний?
А нашо закривати? - комісіями "в мінус" , начебто, не загонять. Чи я чогось не знаю?
Додано: Сер 04 вер, 2024 22:33
Re: Акордбанк
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:18
Якась тупня від Роялю
Закінчився депо під 200К.
Як завжди планував 100К вивести зі своєї картки, а 100К переказати дружині всередені банку і далі теж на вихід.
Ага-агаа. Банка дозволила перевести дружині тільки 50К і сказала, що у банці діють обмеження на 150К/міс для ЗАГАЛЬНОГО переказу... Навіть за гроші не хочуть переказати +50К дружині... Але можуть вивести з коміс оті 50К на іншій банк...
для підвищення ліміту на вивід (до 200к) потрібна якась заява, її будуть розглядати і щось приймати якесь рішення. Що це таке
Де ті обмеження вказані на сайті я не знайшов...
Може там вже ВА вводять?!!
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:33
Amethyst
Було таке. При перерозміщенні на іншу особу, 100к через касу, ще стільки р2р після погодження заявки ~ 15хв. Але це за лояльність
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:35
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:36
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:41
Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло
Але ж у них і Тарифах вказано, що внутрібанк -- БЕЗ обмежень. А реально -- геморр з п'ятниці. Див.
Якось тупо
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