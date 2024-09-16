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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:01

  Amethyst написав:Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло :wink:

Накрили вашу банду з дропом Племяшем - Гетьманцев та Пишний вже особисто виїхали для затримання, Марченко під'їде для фото.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:21

  klug написав:
  Amethyst написав:Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло :wink:

Накрили вашу банду з дропом Племяшем - Гетьманцев та Пишний вже особисто виїхали для затримання, Марченко під'їде для фото.

а Ксюха Маркарова буде?
Треба все кодло зібрати, щоби послухали оту галіматтю, що несе саппорт про обмеження в 150К для переказів в межах банку :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 195196197198
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