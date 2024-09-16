Накрили вашу банду з дропом Племяшем - Гетьманцев та Пишний вже особисто виїхали для затримання, Марченко під'їде для фото.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:01
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:21
а Ксюха Маркарова буде?
Треба все кодло зібрати, щоби послухали оту галіматтю, що несе саппорт про обмеження в 150К для переказів в межах банку
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