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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:01
Amethyst написав:
Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло
Накрили вашу банду з дропом Племяшем - Гетьманцев та Пишний вже особисто виїхали для затримання, Марченко під'їде для фото.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 22:21
klug написав: Amethyst написав:
Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло
Накрили вашу банду з дропом Племяшем - Гетьманцев та Пишний вже особисто виїхали для затримання, Марченко під'їде для фото.
а Ксюха Маркарова буде?
Треба все кодло зібрати, щоби послухали оту галіматтю, що несе саппорт про обмеження в 150К для переказів в межах банку
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:20
Amethyst написав: klug написав: Amethyst написав:
Ну то якщо нові відмити на чужому еккі, ну це зрозуміло
Накрили вашу банду з дропом Племяшем - Гетьманцев та Пишний вже особисто виїхали для затримання, Марченко під'їде для фото.
а Ксюха Маркарова буде?
Треба все кодло зібрати, щоби послухали оту галіматтю, що несе саппорт про обмеження в 150К для переказів в межах банку
дуже схоже, що Ксю з Пи на однієму полі ##### не сядуть. Як Риба став "ухожук" - то потроху почали тут гайки закручувати і класти з прибором навіть на лояльних
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:29
Amethyst написав:
Ксюха Маркарова буде
Вона зайнята - допомагає Байденюку знайти мацкву на мапі.
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