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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:11

  Amid написав:АЗС - 2%
Автосервіс - 3%
Розваги та спорт - 3%
Здоров'я (тільки медзаклади) - 5%
Хімчистки - 20%

Нецікаво.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:59

Re: Акордбанк

  dimo_0n написав:Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.

Надумав забирати з "вільних" віддали 21-им роком, номера підряд.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50

  Ой+ написав:
  dimo_0n написав:Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.

Надумав забирати з "вільних" віддали 21-им роком, номера підряд.


а нагадайте: з Вільних же й досі не випускають без комісії, якщо кошти меньш місяця пролежали, так ? в 2023 так було
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:57


А з Найкращої гривнєкартки в чужих банкоматах
видають без комісій, нічого не змінилося ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 лис, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 13:04

А якщо гроші заходять через р2р з іншого банку - колись з Найкращої вони теж знімалися зовсім без комісій (провсяквипадок виждавши 20-30 хвилин) . Так і зараз ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:02

Re: Акордбанк

  flysoulfly написав:а нагадайте: з Вільних же й досі не випускають без комісії, якщо кошти меньш місяця пролежали, так ? в 2023 так було

Не знаю, в мене довше вилежувались.
Ой+
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