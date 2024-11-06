Нецікаво.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 12:11
Додано: Нед 03 лис, 2024 12:59
Re: Акордбанк
Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50
а нагадайте: з Вільних же й досі не випускають без комісії, якщо кошти меньш місяця пролежали, так ? в 2023 так було
Додано: Вів 05 лис, 2024 12:57
•
А з Найкращої гривнєкартки в чужих банкоматах
видають без комісій, нічого не змінилося ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 лис, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2024 13:04
А якщо гроші заходять через р2р з іншого банку - колись з Найкращої вони теж знімалися зовсім без комісій (провсяквипадок виждавши 20-30 хвилин) . Так і зараз ?
Додано: Вів 05 лис, 2024 14:02
Re: Акордбанк
Додано: Чет 07 лис, 2024 00:07
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|