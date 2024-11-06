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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 12:11
Amid написав:
АЗС - 2%
Автосервіс - 3%
Розваги та спорт - 3%
Здоров'я (тільки медзаклади) - 5%
Хімчистки - 20%
Нецікаво.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 12:59
dimo_0n написав:
Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.
Надумав забирати з "вільних" віддали 21-им роком, номера підряд.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50
Ой+ написав: dimo_0n написав:
Девченки молодые, веселые. Но синих баксов нет, отдали 2006-м годом но отличного качества. В целом доволен.
Надумав забирати з "вільних" віддали 21-им роком, номера підряд.
а нагадайте: з Вільних же й досі не випускають без комісії, якщо кошти меньш місяця пролежали, так ? в 2023 так було
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flysoulfly
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Додано: Вів 05 лис, 2024 12:57
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А з Найкращої гривнєкартки в чужих банкоматах
видають без комісій, нічого не змінилося ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 05 лис, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 13:04
А якщо гроші заходять через р2р з іншого банку - колись з Найкращої вони теж знімалися зовсім без комісій (провсяквипадок виждавши 20-30 хвилин) . Так і зараз ?
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:02
flysoulfly написав:
а нагадайте: з Вільних же й досі не випускають без комісії, якщо кошти меньш місяця пролежали, так ? в 2023 так було
Не знаю, в мене довше вилежувались.
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Ой+
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Додано: Чет 07 лис, 2024 00:46
flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
Раніше - ні, як зараз - хз
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Chicheva
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Додано: Чет 07 лис, 2024 02:02
Chicheva написав: flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
Раніше - ні, як зараз - хз
а "раніше" - це про який рік - 2023 ? 2022 ?
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flysoulfly
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