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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:37
flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
якщо звичайна дебетка, напр під депо - ні
а от із Найкращою (КК) - так
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:39
flysoulfly написав: Chicheva написав: flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
Раніше - ні, як зараз - хз
а "раніше" - це про який рік - 2023 ? 2022 ?
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