якщо звичайна дебетка, напр під депо - ні
а от із Найкращою (КК) - так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:37
Додано: Чет 07 лис, 2024 23:39
Re: Акордбанк
Додано: Сер 13 лис, 2024 15:36
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Додано: Чет 14 лис, 2024 00:34
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