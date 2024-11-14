|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:37
flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
якщо звичайна дебетка, напр під депо - ні
а от із Найкращою (КК) - так
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16674
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1669 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
Додано: Чет 07 лис, 2024 23:39
flysoulfly написав: Chicheva написав: flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
Раніше - ні, як зараз - хз
а "раніше" - це про який рік - 2023 ? 2022 ?
22
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лис, 2024 15:36
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1028
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лис, 2024 00:34
Порт написав:
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Привезе сині
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8607
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 14 лис, 2024 15:39
klug написав: Порт написав:
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Привезе сині
Маловероятно, что в банк.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1028
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лис, 2024 17:01
klug написав: Порт написав:
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Привезе сині
Она, что идиотка возращаться, когда все после 20 января будут из команды ЗЕ уезжать за бугор.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8527
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|