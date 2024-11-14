RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:37

  flysoulfly написав::!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток :?:


якщо звичайна дебетка, напр під депо - ні
а от із Найкращою (КК) - так
greenozon
 
Повідомлень: 16674
З нами з: 01.06.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:39

Re: Акордбанк

flysoulfly написав:
  Chicheva написав:
flysoulfly написав::!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток :?:
Раніше - ні, як зараз - хз
а "раніше" - це про який рік - 2023 ? 2022 ?
22
Chicheva
 
Повідомлень: 279
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:36

Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Порт
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 00:34

  Порт написав:Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?

Привезе сині :D
klug
 
Повідомлень: 8607
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:39

  klug написав:
  Порт написав:Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?

Привезе сині :D

Маловероятно, что в банк.
Порт
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:01

  klug написав:
  Порт написав:Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?

Привезе сині :D

Она, что идиотка возращаться, когда все после 20 января будут из команды ЗЕ уезжать за бугор.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8527
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 197198199200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3579)
14.11.2024 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.