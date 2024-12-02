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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:37
flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
якщо звичайна дебетка, напр під депо - ні
а от із Найкращою (КК) - так
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:39
flysoulfly написав: Chicheva написав: flysoulfly написав:
:!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток
Раніше - ні, як зараз - хз
а "раніше" - це про який рік - 2023 ? 2022 ?
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:36
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 00:34
Порт написав:
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 15:39
klug написав: Порт написав:
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Привезе сині
Маловероятно, что в банк.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 09:50
Порт написав: klug написав: Порт написав:
Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Привезе сині
Маловероятно, что в банк.
Маловероятно, что что-то привезет.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 13:13
Як в них наразі:
протермінована Найкраща в банкоматах не працює?
Чи тільки онлайн перекази?
І автоматом не перевипускають пластик?
Чи треба в аппці якусь може віртуальну Найкращу чи допку до неї відкривати про всяк випадок?
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Додано: Вів 03 гру, 2024 07:30
Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
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Додано: Вів 03 гру, 2024 07:52
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