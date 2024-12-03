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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201>

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Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:37

  flysoulfly написав::!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток :?:


якщо звичайна дебетка, напр під депо - ні
а от із Найкращою (КК) - так
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:39

Re: Акордбанк

flysoulfly написав:
  Chicheva написав:
flysoulfly написав::!:
А хтось пам'ятає, чи фотографували тут при реєстрації нових клієнтів та при видачі карток :?:
Раніше - ні, як зараз - хз
а "раніше" - це про який рік - 2023 ? 2022 ?
22
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:36

Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 00:34

  Порт написав:Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?

Привезе сині :D
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:39

  klug написав:
  Порт написав:Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?

Привезе сині :D

Маловероятно, что в банк.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 09:50

  Порт написав:
  klug написав:
  Порт написав:Скоро маркарова вернётся из США. Интересно, как это скажется на работе банка?

Привезе сині :D

Маловероятно, что в банк.

Маловероятно, что что-то привезет.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:13

Як в них наразі:
протермінована Найкраща в банкоматах не працює?
Чи тільки онлайн перекази?

І автоматом не перевипускають пластик?
Чи треба в аппці якусь може віртуальну Найкращу чи допку до неї відкривати про всяк випадок?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 07:30

Re: Акордбанк

Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 07:52

IDAN Працює
valya
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:45

  IDAN написав:Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
не тільки.
через раз вискакує "сервер недоступний"
flysoulfly
 
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