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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:46
flysoulfly написав: IDAN написав:
Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
не тільки. через раз
вискакує "сервер недоступний"
сьогодні відправив двома траншами хабар в розмірі 29000 грн
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:52
IDAN написав:
Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
З мобільного інтернета вхід без проблем.З домашнього київстар- сервер тимчасово недоступний.
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