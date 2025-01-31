сьогодні відправив двома траншами хабар в розмірі 29000 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:46
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:52
Додано: Чет 02 січ, 2025 12:24
Re: Акордбанк
Які категорії кешбеку були за грудень 2024?
Додано: Чет 02 січ, 2025 13:04
Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:36
Re: Акордбанк
КБ на лютий:
20% — Книги та канцелярія;
5% — Здоров'я (без аптек);
3% — Дитячі товари;
2% — АЗС;
2% — Одяг та взуття.
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