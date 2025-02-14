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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:46
flysoulfly написав: IDAN написав:
Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
не тільки. через раз
вискакує "сервер недоступний"
сьогодні відправив двома траншами хабар в розмірі 29000 грн
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:52
IDAN написав:
Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
З мобільного інтернета вхід без проблем.З домашнього київстар- сервер тимчасово недоступний.
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IDAN
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Додано: Чет 02 січ, 2025 12:24
Які категорії кешбеку були за грудень 2024?
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Zochan
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Додано: Чет 02 січ, 2025 13:04
Zochan написав:
Які категорії кешбеку були за грудень 2024?
20% — Книги та канцелярія;
10% — Таксі;
3% — Кафе та ресторани;
2% — Супермаркети та магазини;
2% — Аптеки.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:36
КБ на лютий:
20% — Книги та канцелярія;
5% — Здоров'я (без аптек);
3% — Дитячі товари;
2% — АЗС;
2% — Одяг та взуття.
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Amid
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:13
Amid написав:
КБ на лютий:
20% — Книги та канцелярія;
5% — Здоров'я (без аптек);
3% — Дитячі товари;
2% — АЗС;
2% — Одяг та взуття.
Якось зовсім грусно.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:12
Колеги, хтось вже пробував цю акцію?https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f6b811008/
цікавить момент по оплаті - це просто переказ по ібан чи треба оплатити як комуналка в додатку банку?
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greenozon
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:26
там по нафтогазі малює комісію 12 грн з 1000 грн ,
якщо пропозиція обмежена , то може бути прольот...
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Goodman
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