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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

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Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:46

  flysoulfly написав:
  IDAN написав:Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?
не тільки.
через раз вискакує "сервер недоступний"
сьогодні відправив двома траншами хабар в розмірі 29000 грн
sens
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Повідомлень: 18045
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:52

  IDAN написав:Щось не можу в додаток акорду зайти."сервер недоступний". З вечора 02.12 не пускає. Це тільки в мене?

З мобільного інтернета вхід без проблем.З домашнього київстар- сервер тимчасово недоступний.
IDAN
 
Повідомлень: 301
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:24

Re: Акордбанк

Які категорії кешбеку були за грудень 2024?
Zochan
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:04

  Zochan написав:Які категорії кешбеку були за грудень 2024?

20% — Книги та канцелярія;
10% — Таксі;
3% — Кафе та ресторани;
2% — Супермаркети та магазини;
2% — Аптеки.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1645
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:36

Re: Акордбанк

КБ на лютий:

20% — Книги та канцелярія;
5% — Здоров'я (без аптек);
3% — Дитячі товари;
2% — АЗС;
2% — Одяг та взуття.
Amid
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 12.06.08
Подякував: 237 раз.
Подякували: 353 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:13

  Amid написав:КБ на лютий:

20% — Книги та канцелярія;
5% — Здоров'я (без аптек);
3% — Дитячі товари;
2% — АЗС;
2% — Одяг та взуття.

Якось зовсім грусно.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1645
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:12

Колеги, хтось вже пробував цю акцію?
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f6b811008/

цікавить момент по оплаті - це просто переказ по ібан чи треба оплатити як комуналка в додатку банку?
greenozon
 
Повідомлень: 16421
З нами з: 01.06.14
Подякував: 521 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:26

  greenozon написав:Колеги, хтось вже пробував цю акцію?
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f6b811008/

цікавить момент по оплаті - це просто переказ по ібан чи треба оплатити як комуналка в додатку банку?

там по нафтогазі малює комісію 12 грн з 1000 грн ,
якщо пропозиція обмежена , то може бути прольот...
Goodman
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Повідомлень: 6689
З нами з: 23.11.14
Подякував: 765 раз.
Подякували: 571 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:59

  Goodman написав:там по нафтогазі малює комісію 12 грн з 1000 грн ,
якщо пропозиція обмежена , то може бути прольот...


Якби воно ще працювало. Отака краса в мене, хотів оплатити в обленерго:

Зображення
Eldarien
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Повідомлень: 78
З нами з: 22.05.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:00

Eldarien в мене спрацювало, сплатив. очікую винагороду.
Якщо буде, то буде. Інакше підняв агрегатора на 12 грн ... подавиться.
Goodman
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Повідомлень: 6689
З нами з: 23.11.14
Подякував: 765 раз.
Подякували: 571 раз.
 
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  #<1 ... 198199200201
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