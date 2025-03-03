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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 бер, 2025 19:30
Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
Додано: Пон 03 бер, 2025 19:57
klug Найкраща на місці.
28-го купляв канцтовари з кешбеком 20% - сьогодні зарахували, а мав сумніви чи будуть.
Додано: Пон 03 бер, 2025 20:04
Додано: Пон 03 бер, 2025 20:53
Re: Акордбанк
В мене теж картки зникли.
Додано: Вів 04 бер, 2025 00:05
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