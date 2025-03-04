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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 бер, 2025 19:30
Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
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klug
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Додано: Пон 03 бер, 2025 19:57
klug Найкраща на місці.
28-го купляв канцтовари з кешбеком 20% - сьогодні зарахували, а мав сумніви чи будуть.
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Додано: Пон 03 бер, 2025 20:04
klug написав:
Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
давно користувались картками?
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Додано: Пон 03 бер, 2025 20:53
klug написав:Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
В мене теж картки зникли.
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Додано: Пон 03 бер, 2025 23:54
І у мене теж карти зникли. Користувався місяць тому.
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novichok
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Додано: Вів 04 бер, 2025 00:05
novichok написав:
І у мене теж карти зникли. Користувався місяць тому.
У мене всі картки на місці.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 06:17
lamal написав:
klug написав:Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
В мене теж картки зникли.
Так,дійсно. Останній валютообмін онлайн був більше року,тому термін давно можна використовувати.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 13:46
Картки повернулися )))
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lamal
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