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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

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Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 19:30

Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 19:57

klug Найкраща на місці.
28-го купляв канцтовари з кешбеком 20% - сьогодні зарахували, а мав сумніви чи будуть.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:04

  klug написав:Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.


давно користувались картками?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:53

Re: Акордбанк

klug написав:Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
В мене теж картки зникли.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:54

І у мене теж карти зникли. Користувався місяць тому.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:05

  novichok написав:І у мене теж карти зникли. Користувався місяць тому.

У мене всі картки на місці.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 06:17

  lamal написав:
klug написав:Акорд знову картки позакривав чи це лише мені? Зараз зайшов і бачу лише рахунок для відкриття депо - решта карток зникли.
В мене теж картки зникли.


Так,дійсно. Останній валютообмін онлайн був більше року,тому термін давно можна використовувати.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:46

Re: Акордбанк

Картки повернулися )))
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:13

  lamal написав:Картки повернулися )))

Дійсно. Дивні приколи у дивної банки.
klug
 
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