Інформаційна картка банку
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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:52
Асвіо Банк
Ко знает - в каком режиме работает подразделение по услугам доступа к банковским ячейка в ГО?
Інформаційна картка банку
Архів теми
Асвіо Банк
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:58
Re: АСВІО (Приватінвест)
Завтра пойду забирать, посмотрим чем удивят хаха
Додано: Вів 16 чер, 2020 13:15
Re: АСВІО (Приватінвест)
Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:19
Додано: Сер 14 чер, 2023 22:02
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