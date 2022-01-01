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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Асвіо Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:52

Асвіо Банк

Ко знает - в каком режиме работает подразделение по услугам доступа к банковским ячейка в ГО?

Асвіо Банк — є одним з перших комерційних банків України.

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Асвіо Банк
Investor_K
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Повідомлень: 9950
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:58

Re: АСВІО (Приватінвест)

Завтра пойду забирать, посмотрим чем удивят хаха
NDV
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Повідомлень: 195
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:15

Re: АСВІО (Приватінвест)

Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха
NDV
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Повідомлень: 195
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:19

  NDV написав:Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха

Всем все равно куда и зачем ходили и чем выдали. Хороший продукт - ячейка
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:02

19%

https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020 ... 1135ec.pdf

Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р
sens
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Повідомлень: 17490
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 10:54

19%

  sens написав:https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020623_4d4d1135ec.pdf

Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р

подовжено,для тих кому в Акорді мало
sens
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Повідомлень: 17490
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:08

  sens написав:
  sens написав:https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020623_4d4d1135ec.pdf

Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р

подовжено,для тих кому в Акорді мало

Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.
nord
 
Повідомлень: 474
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:39

  nord написав:
  sens написав:
  sens написав:https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020623_4d4d1135ec.pdf

Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р

подовжено,для тих кому в Акорді мало

Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.

Є діючий депозит у грн з виплатою в кінці строку
sens
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Повідомлень: 17490
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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