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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:52
Ко знает - в каком режиме работает подразделение по услугам доступа к банковским ячейка в ГО?Асвіо Банк — є одним з перших комерційних банків України.Інформаційна картка банкуВідгукиАрхів темиАсвіо Банк
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Investor_K
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:58
Завтра пойду забирать, посмотрим чем удивят хаха
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NDV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:15
Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха
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NDV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:19
NDV написав:
Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха
Всем все равно куда и зачем ходили и чем выдали. Хороший продукт - ячейка
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sens
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3
Додано: Сер 14 чер, 2023 22:02
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sens
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Додано: Чет 03 сер, 2023 10:54
sens написав:
https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020623_4d4d1135ec.pdf
Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р
подовжено,для тих кому в Акорді мало
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sens
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Додано: Вів 27 сер, 2024 17:08
sens написав: sens написав:
https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020623_4d4d1135ec.pdf
Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р
подовжено,для тих кому в Акорді мало
Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.
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nord
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Додано: Вів 27 сер, 2024 20:39
nord написав: sens написав: sens написав:
https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020623_4d4d1135ec.pdf
Затверджено
КУАПБТ №0206-23/01
від 02.06.2023 р
подовжено,для тих кому в Акорді мало
Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.
Є діючий депозит у грн з виплатою в кінці строку
-
sens
-
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- Повідомлень: 17490
- З нами з: 12.09.13
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- Подякували: 937 раз.
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