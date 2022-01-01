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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:25

  Amethyst написав:
  sens написав:
  nord написав:Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.

Є діючий депозит у грн з виплатою в кінці строку

Які у них штрафні %% за не проходження Фінмону? :mrgreen:

Не повідомляли)
sens
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