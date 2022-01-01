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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2024 11:25
Amethyst написав: sens написав: nord написав:
Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.
Є діючий депозит у грн з виплатою в кінці строку
Які у них штрафні %% за не проходження Фінмону?
Не повідомляли)
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