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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2025 19:51
ingtrans написав:
Я был клиентом Коминвеста, а в Асвио был только одним из тех 14000+, ожидающих, когда будет работать приложение.
Обратился в отделение. Там открыли 4 виртуалки и сказали, что скоро будет доступно приложение, они сообщат. Затем, после сообщения от отделения и после танцев с бубнами, как я выше писал, получил доступ в додаток и, соответственно, к картам. Купить с карты в интернете не вышло, поэтому вывел через сэп.
Возможно, так у меня потому, что не захотел иметь дело с наличкой и хотел вывести безналом.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:51
прошла неділя
депозит не виплатили
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asd
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Додано: Пон 17 лют, 2025 12:00
asd написав:
прошла неділя
депозит не виплатили
Яка причина?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 16:40
Investor_K
мабуть.пагано просили забрати.не перепрошували
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:59
asd написав:
прошла неділя
депозит не виплатили
Це якийсь нетиповий випадок. Якби невиплати були масові, то на цій гілці було б дуже шумно.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:59
asd написав:
прошла неділя
депозит не виплатили
Це якийсь нетиповий випадок. Якби невиплати були масові, то на цій гілці було б дуже шумно.
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nord
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- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 23:00
asd написав:
прошла неділя
депозит не виплатили
Це якийсь нетиповий випадок. Якби невиплати були масові, то на цій гілці було б дуже шумно.
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nord
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- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 28 раз.
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