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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08

  Amethyst написав:
  sens написав:зайдите в ИБ , будите удивлены

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ИБ,не апликуха
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39

зайшов в ІБ, чому дивуватись?

депозити -
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greenozon
 
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  #<1 ... 5678
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