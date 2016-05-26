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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39
зайшов в ІБ, чому дивуватись?
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:54
не приходят СМС-пароли. Киевстар
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